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Diyette bulundurulması gereken besinler

Kilo vermek için diyet yapıyor ama sağlıklı şeyler yemiyorsanız bütün çabalarınız boşa gidiyor demektir. Tüketmeniz gereken sağlıklı ve düşük kalorili yiyecekler konusunda bilgilenmek için, haberimizin devamını okumanız yeterli olacaktır!

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:47
Diyette bulundurulması gereken besinler

Kilo vermek için düzenli beslenme ve kısada olsa yapılan spor, yeterli olacaktır. Doğru besini, doğru miktarda yediğiniz takdirde, bütün faydalarını vücudunuza almış olacaksınız. Bu nedenle doğru besinleri bilmekde gerekir.

Diyette bulundurulması gereken besinler

Beslenme tablonuzun içerisinde yağ yakımını ekstra arttıran, doğal yağ içeren besinleri mutlaka ekleyin. Bunun yanı sıra, iç organlarınızın temizliğinden emin olun. Karaciğer yağlanması, böbrek iltihabı, kandaki mikrop ve mide problemleri gibi hastalıkların kiloyla bağlantısı vardır. Bu nedenle öncelikle bu sorunları ortadan kaldırmaya çalışın.

Kuşkonmaz

Kuşkonmaz, vücuttaki fazla sıvıyı dışarı atmak için birebirdir. Bir bardak kuşkonmaz sadece 27 kaloridir. Besleyiciliği yüksek olan bu sebzen aynı zamanda idrar söktürür ve iltihapları giderir. Bu nedenle bağırsaklarda birikiş olan sorunu ortadan direkt olarak kaldırır.

Brokoli

Protein bakımından oldukça zengin olan brokoli, bir bardak tüketildiğinde sadece 32 kalori vücuda aktarıyor. Vitaminler, mineraller, lif ve antioksidan yönünden de zengindir. Salata halinde yoğurt ve kuruyemişlerle birlikte tükettiğinizde, besin değeri oldukça yüksek bir yemek yemiş olursunuz.

Orman meyveleri

Kırmızı ve dutsu yapıya sahip olan bu meyveler, antioksidan bakımından oldukça zengindir. İltihaplanmayı ve kalp sorunlarını çözüme kavuşturan besin değerlerine sahiptirler. İçerdikleri likopen sayesinde oksijenin daha iyi işlenmesini sağlarlar.

Bitki çayları

Hücrelerin sağlığı ve tekrar oluşuman olan destekleri sayesinde bitki çaylarını tüketmek, oldukça sağlıklı bir karardır. Bitki çayları, şekersiz içildiği takdirde etkilerini fazlasıyla gösterirler. Eğer şekersiz yapamıyorum diyorsanız, şeker yerine, doğal tatlandırıcılar kullanabilirsiniz.

Roka

Bir bardak rokada sadece 4 kalori bulunuyor.  Buna ek olarak lif, potasyum ve A,C ve K vitaminleri bakımından zengindir. Aynı zamanda kolesterol ve yağ seviyesini düşürmek için oldukça yararlıdır. 

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:47
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  4. kilo verme

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