  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ve Ferdi Kadıoğlu resmen duyuruldu! Rekor para Hedef çok büyük: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri! Türkiye için Dünya Kupası son 32 turunda sadece üç ihtimal var Bunların hiçbir değere saygısı yok: İBB tahliye ederken bile talan etti! Kalçanın bir tarafa doğru kayması... Gören aynı yorumu yapıyor ama duruştaki küçük bir fark, skolyozun habercisi olabilir Milli Saraylar'da mehteran rüzgarı esiyor: Haftanın üç günü gösteriler düzenlenecek Patates zannedenler yanılıyor: Kilosu 2 bin TL'den satılıyor! İshal, kusma, ateş, karın ağrısına dikkat! Adeta zehir: Zehirlenme riski artıyor! Milli futbolcu Deniz Gül'ü transfer etmek için harekete geçtiler! Rotayı Portekiz'e çevirdiler Bütün açları doyurmaya yeter: En çok israf edilen gıdalar belli oldu!
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Patates zannedenler yanılıyor: Kilosu 2 bin TL'den satılıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Patates zannedenler yanılıyor: Kilosu 2 bin TL'den satılıyor!

Şanlıurfa'da her yıl ilkhabarın gelmesiyle ortaya çıkan, görünüşü aynı patatesi andıran keme mantarı, kilosu 2 bin TL'den tezgahlarda yerini alıyor.

#1
Foto - Patates zannedenler yanılıyor: Kilosu 2 bin TL'den satılıyor!

FİYATI DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR Yer altında yetişen ve görüntüsü patatese benzeyen keme, dağlık bölgelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Köylülerce toplanan ürün, tezgahlarda satışa sunuluyor. Kilosu kalitesine göre bin ila 2 bin TL arasında değişiklik gösteren keme, yüksek fiyatına rağmen yoğun ilgi görüyor.

#2
Foto - Patates zannedenler yanılıyor: Kilosu 2 bin TL'den satılıyor!

Toplandıktan sonra tezgahlarda satışa sunulan keme mantarı, lokantacılar tarafından alınarak keme kebabına dönüştürülüyor. Kebap ustaları bu özel mantarı etle karıştırıp şişe dizerek özenle pişiriyor. Keme kebabı, közlenmiş biber ve yeşil soğanla servis ediliyor. Damak çatlatan lezzeti, haziran ayında da menülerde gören vatandaşlar fiyatına bakmaksızın tadabilmek için mekanlara akın ediyor.

#3
Foto - Patates zannedenler yanılıyor: Kilosu 2 bin TL'den satılıyor!

BİRÇOK İLE KARGO İLE GÖNDERİLİYOR Keme mantarı satıcısı Ahmet Fadıl, "Keme mantarının suyu göze faydalıdır. Göze damlatıldığı zaman çok fayda sağlar. Tadı çok güzel ve yüksek proteinlidir. Fiyatı bin liradan başlıyor, bin 500, bin 700, 2 bin liraya kadar devam ediyor. Bu keme mantarını genellikle lokantacılar alıyor. Şanlıurfa'dan kargoyla İstanbul'a, Adana'ya, Mersin'e keme mantarını gönderiyoruz." dedi.

#4
Foto - Patates zannedenler yanılıyor: Kilosu 2 bin TL'den satılıyor!

Müşterilerden Halil Çalışkan, "Bu keme mart ve nisan aylarında boş arazilerde ortaya çıkan patates görünümlü şifalı bir mantar türüdür. Bundan kebap yapılıyor, ilaç yapılıyor. Çok faydalı olan bir besin olduğu için biz de gelip aldık." şeklinde konuştu.

#5
Foto - Patates zannedenler yanılıyor: Kilosu 2 bin TL'den satılıyor!

KEBAP VE KAVURMA YAPACAK Mehmet Barış Yavuz ise "Bizim için bu vazgeçilmez bir üründür. Zırhla kıyılmış etle karıştırıp kebap yapıyoruz. Akşam yemeklerinde, parça etle birlikte pişirip pilavla beraber tüketiyoruz. Öğle yemeklerinde yumurta ile pişirip yiyoruz. Tadı çok güzel herkesin denemesini isterim. Ben bin 500 liraya aldım. Yarım kilosunu kebap olarak diğer yarım kilosunu ise kavurma yapacağım." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Patates zannedenler yanılıyor: Kilosu 2 bin TL'den satılıyor!

Kentin kebap ustalarından Ümit Bozkurt, "Keme kebabının iki aylık ömrü vardır. Nisan ve mayıs ayıdır. Bahar aylarının vazgeçilmez yiyeceğidir. Keme kebabı şifa deposudur. Şu anda taleplere yetişemiyoruz. Turistlerin de ilgisi yoğun oluyor. Yağmurlu havalarda şimşek çakması ile meydana gelen keme mantarını, arazilerde topladıktan sonra buraya getirip kebap yaparız. İki şekilde kebabını yapıyoruz, biri tike diğeri ise haşhaş şeklinde olanıdır. Yanında garnitür olarak yeşil soğan, limon, biber ve köz domates servis ediliyor. Yanında isteyen nane ve maydanozda tüketebiliyor. Bu kebap Şanlıurfa gastronomisinde tescillenmiş bir kebap çeşididir." dedi.

#7
Foto - Patates zannedenler yanılıyor: Kilosu 2 bin TL'den satılıyor!

YILIN SADECE 2 AYI TÜKETİLEBİLİYOR Lokanta işletmecisi Necip Özbek ise, "İnanılmaz bir taleple karşı karşıyayız. Tabiİ çok pahalı bir ürün, bunun şu anda fiyatı bin 500 ile 2 bin TL arasındadır. Yani 2 aylık kısa bir süre içerisinde tüketildiği için bazen taleplere yetişemiyoruz. Şanlıurfa'ya gelen turistleri de yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu keme kebabı, ender bulunan bir ürün olduğu için bazen taleplere maalesef yetişemiyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
Gündem

İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son hali ortaya çıktı.
Canlı yayında olay sözler: CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi
Gündem

Canlı yayında olay sözler: CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi

CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş yaptığı açıklamada "CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu gündemiyle toplandılar: Aleviler Kılıçdaroğlu'nu sildi
Gündem

Kılıçdaroğlu gündemiyle toplandılar: Aleviler Kılıçdaroğlu'nu sildi

Mahkeme kararı ile CHP’nin Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik CHP içerisindeki tepkilere Aleviler de katıldı. Aleviler i..
Emniyet müdürünün yanında kafasından 2 kez vuruldu! Barış yemeğinde kanlı infaz!
Dünya

Emniyet müdürünün yanında kafasından 2 kez vuruldu! Barış yemeğinde kanlı infaz!

2000 yılında İsviçre'de silahlı operasyonla cezaevinden kaçırılan Sırp çete litesi Aleksandar Nešović, bunca yıl yakalanamazken geçen Belgra..
CHP'de sıcak saatler! Görüşmeye geliyorlar
Siyaset

CHP'de sıcak saatler! Görüşmeye geliyorlar

Dün Grup Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol, bu kez rotayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çev..
60 bin askerini ve savaşı kaybetti Tokat yediği ülkeye şimdi silah satıyor
Dünya

60 bin askerini ve savaşı kaybetti Tokat yediği ülkeye şimdi silah satıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'a toplam maliyeti 100 milyon doları bulan C-130 tipi uçak bakım hizmetleri ve ilgili ekipmanların satışını ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23