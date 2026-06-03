  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ve Ferdi Kadıoğlu resmen duyuruldu! Rekor para Hedef çok büyük: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri! Türkiye için Dünya Kupası son 32 turunda sadece üç ihtimal var Bunların hiçbir değere saygısı yok: İBB tahliye ederken bile talan etti! Kalçanın bir tarafa doğru kayması... Gören aynı yorumu yapıyor ama duruştaki küçük bir fark, skolyozun habercisi olabilir Milli Saraylar'da mehteran rüzgarı esiyor: Haftanın üç günü gösteriler düzenlenecek Patates zannedenler yanılıyor: Kilosu 2 bin TL'den satılıyor! İshal, kusma, ateş, karın ağrısına dikkat! Adeta zehir: Zehirlenme riski artıyor! Milli futbolcu Deniz Gül'ü transfer etmek için harekete geçtiler! Rotayı Portekiz'e çevirdiler Bütün açları doyurmaya yeter: En çok israf edilen gıdalar belli oldu!
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
İshal, kusma, ateş, karın ağrısına dikkat! Adeta zehir: Zehirlenme riski artıyor!
IHA Giriş Tarihi:

İshal, kusma, ateş, karın ağrısına dikkat! Adeta zehir: Zehirlenme riski artıyor!

Sıcak havalarda zehirlenme riski artıyor uyarıları art arda geliyor...

#1
Foto - İshal, kusma, ateş, karın ağrısına dikkat! Adeta zehir: Zehirlenme riski artıyor!

Sıcak havalarda bakterilerin çoğalma hızının önemli ölçüde arttığına değinen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıza Çam, "Birçok zararlı mikroorganizma uygun sıcaklık ve nem ortamında çok kısa sürede çoğalabilir. Özellikle et, tavuk, balık, süt ve süt ürünleri gibi çabuk bozulabilen gıdalar, uygun şekilde muhafaza edilmediğinde ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Yaz aylarında gıda güvenliği kurallarına uyulmaması, ishal, kusma, ateş, karın ağrısı gibi belirtilerle seyreden gıda kaynaklı hastalıkların görülme sıklığını artırmaktadır" dedi.

#2
Foto - İshal, kusma, ateş, karın ağrısına dikkat! Adeta zehir: Zehirlenme riski artıyor!

Yaz mevsiminin gelmesiyle artan hava sıcaklıkları, gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenme risklerini de beraberinde getiriyor. Özellikle açıkta satılan ürünler, uygun şartlarda saklanmayan yiyecekler ve hijyen kurallarına dikkat edilmeden hazırlanan gıdalar ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Liv Hospital Gaziantep Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıza Çam, yaz aylarında gıda güvenliğinin korunmasının hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

#3
Foto - İshal, kusma, ateş, karın ağrısına dikkat! Adeta zehir: Zehirlenme riski artıyor!

Uzm. Dr. Rıza Çam, sıcak havalarda bakterilerin çoğalma hızının önemli ölçüde arttığını vurgulayarak, "Birçok zararlı mikroorganizma uygun sıcaklık ve nem ortamında çok kısa sürede çoğalabilir. Özellikle et, tavuk, balık, süt ve süt ürünleri gibi çabuk bozulabilen gıdalar, uygun şekilde muhafaza edilmediğinde ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Yaz aylarında gıda güvenliği kurallarına uyulmaması, ishal, kusma, ateş, karın ağrısı gibi belirtilerle seyreden gıda kaynaklı hastalıkların görülme sıklığını artırmaktadır" şeklinde konuştu.

#4
Foto - İshal, kusma, ateş, karın ağrısına dikkat! Adeta zehir: Zehirlenme riski artıyor!

Gıda güvenliğinin ilk adımının doğru saklama şartları olduğunu belirten Uzm. Dr. Çam, alışveriş sırasında soğuk zincirin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle market alışverişlerinde dondurulmuş ve soğuk muhafaza edilmesi gereken ürünlerin en son alınması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Çam, "Soğuk zincirin kırılması bakterilerin çoğalmasını hızlandırır. Alınan ürünlerin mümkün olan en kısa sürede buzdolabına yerleştirilmesi gerekir. Özellikle yaz aylarında araç içerisinde uzun süre bekletilen gıdalar ciddi risk oluşturabilir" diye konuştu.

#5
Foto - İshal, kusma, ateş, karın ağrısına dikkat! Adeta zehir: Zehirlenme riski artıyor!

Sokakta veya uygun olmayan şartlarda açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmesinin enfeksiyon riskini artırdığını belirten Uzm. Dr. Çam, özellikle pikniklerde, açık hava etkinliklerinde ve seyahatlerde tüketilen yiyeceklere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Uzm. Dr. Çam, "Gıdaların sinek, böcek, toz ve çevresel kirleticilerle temas etmesi mikroorganizma bulaşma riskini artırır. Açıkta satılan süt ürünleri, et ürünleri ve kremalı yiyecekler sıcak havalarda çok daha hızlı bozulabilir. Tüketicilerin ambalajlı, güvenilir kaynaklardan temin edilmiş ve son kullanma tarihi kontrol edilmiş ürünleri tercih etmeleri önemlidir" açıklamasında bulundu.

#6
Foto - İshal, kusma, ateş, karın ağrısına dikkat! Adeta zehir: Zehirlenme riski artıyor!

Gıda kaynaklı enfeksiyonların önemli bir bölümünün yetersiz el hijyeni nedeniyle ortaya çıktığını belirten Uzm. Dr. Çam, "Yemek hazırlamadan önce ve sonra ellerin mutlaka su ve sabunla yıkanması gerekir. Çiğ et, tavuk ve balık gibi ürünlerle temas eden eller yıkanmadan başka gıdalara dokunulmamalıdır. Ayrıca kesme tahtası, bıçak ve mutfak ekipmanlarının da temizliğine dikkat edilmelidir. Çiğ ve pişmiş gıdaların temas etmesi çapraz bulaşa neden olabilir ve enfeksiyon riskini artırabilir" dedi.

#7
Foto - İshal, kusma, ateş, karın ağrısına dikkat! Adeta zehir: Zehirlenme riski artıyor!

Yaz aylarında artan taze sebze ve meyve tüketiminin sağlık açısından faydalı olduğunu belirten Uzm. Dr. Çam, bu ürünlerin tüketim öncesinde uygun şekilde temizlenmesinin önemine dikkat çekti. Uzm. Dr. Çam, "Sebze ve meyveler üretimden sofraya gelene kadar farklı aşamalarda mikroorganizmalara maruz kalabilir. Bu nedenle akan su altında dikkatlice yıkanmaları gerekir. Özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler açısından hijyen kuralları daha da önemlidir" ifadelerine yer verdi.

#8
Foto - İshal, kusma, ateş, karın ağrısına dikkat! Adeta zehir: Zehirlenme riski artıyor!

Gıda kaynaklı enfeksiyonların herkesi etkileyebileceğini ancak bazı gruplarda daha ağır seyredebileceğini belirten Uzm. Dr. Rıza Çam, "65 yaş üzerindeki bireyler, küçük çocuklar, kronik hastalığı bulunan kişiler, kanser tedavisi gören hastalar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler enfeksiyonlara karşı daha hassastır. Bu bireylerin özellikle çiğ veya az pişmiş gıdalardan uzak durmaları gerekir" dedi.

#9
Foto - İshal, kusma, ateş, karın ağrısına dikkat! Adeta zehir: Zehirlenme riski artıyor!

Gıda zehirlenmelerinde erken müdahalenin önemine değinen Uzm. Dr. Rıza Çam, tüketilen gıdanın ardından gelişen bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, yüksek ateş veya halsizlik gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Çam, "Özellikle şiddetli kusma ve ishal nedeniyle sıvı kaybı gelişen kişilerde durum kısa sürede ciddi hale gelebilir. Çocuklar ve yaşlılarda sıvı kaybı daha hızlı geliştiği için vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi. Uzm. Dr. Çam, basit gibi görünen hijyen önlemlerinin ciddi enfeksiyonların önüne geçebileceğini belirterek, "Gıda güvenliği yalnızca üreticilerin değil, tüketicilerin de sorumluluğundadır. Güvenilir gıda tüketimi, doğru saklama şartları, el hijyeni ve bilinçli alışveriş alışkanlıkları sayesinde yaz aylarında görülen birçok gıda kaynaklı enfeksiyonun önüne geçmek mümkündür. Sağlıklı bir yaz geçirmek için sofralarımızdaki güvenliği ihmal etmemeliyiz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
Gündem

İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son hali ortaya çıktı.
Canlı yayında olay sözler: CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi
Gündem

Canlı yayında olay sözler: CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi

CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş yaptığı açıklamada "CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu gündemiyle toplandılar: Aleviler Kılıçdaroğlu'nu sildi
Gündem

Kılıçdaroğlu gündemiyle toplandılar: Aleviler Kılıçdaroğlu'nu sildi

Mahkeme kararı ile CHP’nin Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik CHP içerisindeki tepkilere Aleviler de katıldı. Aleviler i..
Emniyet müdürünün yanında kafasından 2 kez vuruldu! Barış yemeğinde kanlı infaz!
Dünya

Emniyet müdürünün yanında kafasından 2 kez vuruldu! Barış yemeğinde kanlı infaz!

2000 yılında İsviçre'de silahlı operasyonla cezaevinden kaçırılan Sırp çete litesi Aleksandar Nešović, bunca yıl yakalanamazken geçen Belgra..
CHP'de sıcak saatler! Görüşmeye geliyorlar
Siyaset

CHP'de sıcak saatler! Görüşmeye geliyorlar

Dün Grup Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol, bu kez rotayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çev..
60 bin askerini ve savaşı kaybetti Tokat yediği ülkeye şimdi silah satıyor
Dünya

60 bin askerini ve savaşı kaybetti Tokat yediği ülkeye şimdi silah satıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'a toplam maliyeti 100 milyon doları bulan C-130 tipi uçak bakım hizmetleri ve ilgili ekipmanların satışını ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23