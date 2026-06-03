İshal, kusma, ateş, karın ağrısına dikkat! Adeta zehir: Zehirlenme riski artıyor!

Gıda zehirlenmelerinde erken müdahalenin önemine değinen Uzm. Dr. Rıza Çam, tüketilen gıdanın ardından gelişen bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, yüksek ateş veya halsizlik gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Çam, "Özellikle şiddetli kusma ve ishal nedeniyle sıvı kaybı gelişen kişilerde durum kısa sürede ciddi hale gelebilir. Çocuklar ve yaşlılarda sıvı kaybı daha hızlı geliştiği için vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi. Uzm. Dr. Çam, basit gibi görünen hijyen önlemlerinin ciddi enfeksiyonların önüne geçebileceğini belirterek, "Gıda güvenliği yalnızca üreticilerin değil, tüketicilerin de sorumluluğundadır. Güvenilir gıda tüketimi, doğru saklama şartları, el hijyeni ve bilinçli alışveriş alışkanlıkları sayesinde yaz aylarında görülen birçok gıda kaynaklı enfeksiyonun önüne geçmek mümkündür. Sağlıklı bir yaz geçirmek için sofralarımızdaki güvenliği ihmal etmemeliyiz" diye konuştu.