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Yağ yakımını 4 kat artıran nadide besinler

Yağ yakan besinler nelerdir? Hangi besinler çok yağ yakar? Kilo vermek için yağ yakan besinleri yemek gerekir mi? Besinler yağ yakar mı? Kilo verdiren besinler nelerdir? İşte bu fotoğraf, size bütün soruların cevaplarını veriyor...

12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:14
Yağ yakımını 4 kat artıran nadide besinler

Vücudunuzdaki yağdan şikayetçiyseniz, doğal yağ içeren besinleri düzenli olarka tüketerek bu sorundan kurtulabilirsiniz. Fakat sınırları aşmadan, yağ ve tuz gibi ekstraları içerisine almadan tüketmelisiniz. 

Kuruyemiş

Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, günde 30 gram fındık, ceviz, badem gibi kuruyemiş yemek bel bölgesindeki yağlarda ayda 3 cm azalma sağlıyor. Harvard araştırmacıları ayrıca günde 30 gram kuruyemiş yiyenlerin vücutlarında daha az yağlanma olduğunu da keşfettiler. Aşırı tuzlu olmayan ve yeterli miktarda olan düzenli beslenme listesiyle, ciddi miktarda vücuda yarar sağlamak ve yağ yakmak mümkün.

İçlerinde taşıdıkları doğal yağlarla, vücuttaki yağlar direkt olarak yakılmaktadır. Özellikle fındık, ceviz ve badem tüketimi ekstra etki sağlar.

Balık

Yapılan araştırmalara göre, balığın verdiği tokluk, diğer besinlere göre 3 kat fazla olduğu belirlendi. Bu da kilo vermeyi etkiler.  Ayrıca içerdiği doğal yağlarlada yağ yakımını destekler.

Avokado

Avokadoda listedeki diğer besinler gibi doğal yağ bakımından zengin bir besindir. İçerdiği omega 9 yağ asitleriyle dolu Avokado yağın enerjiye dönüşümünü artırıp, metabolizma hızını yükseltir.

Hindistan cevizi

Yağlanma karaciğerde başlar. Hindistan cevizide bu konuda oldukça etkili bir göreve sahiptir. Karaciğer metabolizmasını yüzde 30 kadar artırır. İçerdiği doğal yağ ve antibakteriyel yapı sayesinde de yağ yakımını ekstra olarak destekler.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:55
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