Diyetisyenin en çok konuşulan listesi! '3 ayda 30 kilo verdirdiğim danışanıma uyguladığım tarif'
Birçok kişinin kilo verme sürecinde kullandığı stratejiler ve elde ettikleri sonuçlar her zaman dikkat çekici oluyor. Özellikle sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü hakkında bilgi edinmek isteyenler için bu tür içerikler oldukça yol gösterici oluyor. Diyetisyen Büşra Çalışkan '3 ayda 30 kilo verdirdiğim danışanıma uyguladığım tarif' başlığı altında şişkinlik ve ödemden eser bırakmayan kür yapımını paylaştı.
Fazla kilolar genç yaşlı fark etmeksizin birçok insan için zorlayıcı olabiliyor. Sağlıklı beslenme ve egzersizle birlikte uygulanabilecek yağ yakıcı içecek tarifleri, kilo verme sürecinizi hızlandırabilir. Sabah akşam bir bardak tüketildiğinde özellikle göbek yağlarına etki ettiği iddia edilen bu tarif, birçok kişinin dikkatini çekti. İşte Diyetisyen Büşra Çalışkan'ın 3 ayda 30 kilo verdirdiği danışanına uyguladığı o tarif...
'3 AYDA 30 KİLO VERDİRDİĞİM DANIŞANIMA UYGULADIĞIM TARİF'
MALZEMELER:
1 bardak ılık su
1 çay kaşığı sumak
1 çay kaşığı karbonat
1/2 limon
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YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:
Gerekli tüm malzemeleri bir bardağa ekleyin ve güzelce karıştırın. Bu mucizevi karışımı 15 gün boyunca her sabah ve akşam aç karnına tüketin. Özellikle göbek yağlarında, şişkinlik ve ödemde çok etkilidir.
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