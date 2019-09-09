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Diyetisyen Yumakgil;"Abur cubur tüketmektense protein ağırlıklı beslenmeliyiz"

Düzensiz beslenmenin bebek, çocuk ve yetişkinlerde obeziteye yol açtığını belirtenDiyetisyen Neslihan Yumakgil, “Yetişkinlik döneminde genelde obezite ile karşı karşıya kalıyoruz.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:50
Diyetisyen Yumakgil;"Abur cubur tüketmektense protein ağırlıklı beslenmeliyiz"

Düzensiz beslenmenin bebek, çocuk ve yetişkinlerde obeziteye yol açtığını belirtenDiyetisyen Neslihan Yumakgil, “Yetişkinlik döneminde genelde obezite ile karşı karşıya kalıyoruz. Obez olmamak için abur cubur tüketmektense protein ağırlıklı beslenmeliyiz” uyarısında bulundu.


3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine değinenMedical Park Elazığ Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Neslihan Yumakgil, sağlıklı beslenmede dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verdi.


Anne karnından başlayıp yaşlılığa kadar giden beslenme düzeninde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Diyetisyen Neslihan Yumakgil, “Öncelikle anne karnında, annenin beslenmesiyle bebeğin beslenme düzeni oluşur. Annenin iyi veya kötü beslenmesi ya da protein-karbonhidrat ağırlıklı beslenmesine göre bebeğin beslenme gelişimi ortaya çıkar. Eğer anne abur cubur veya şekeri yüksek gıdalar tüketiyorsa bu durum, çocuğun gelecekte diyabet hastası olma riskini arttırabilir. Ülkemizde genel olarak anneler, çocuklarını daha çok kilolu, halk dilinde ‘tombul’ olacak şekilde besleyebiliyor. Ancak bir çocuğun sağlıklı olması için yaşına göre boyunun ve kilosunun doğru orantıda gitmesi gerekiyor. Gelişme çağındaki çocuklara süt, yoğurt, et, sebze ve meyve tüketiminin olduğu bir beslenme programı öneriyoruz” dedi.


Yetişkinlik dönemindeki beslenme düzenine de değinen Yumakgil, “Yetişkinlik döneminde genelde obezite ile karşı karşıya kalıyoruz. Obez olmamak için abur cubur tüketmektense protein ağırlıklı beslenmeliyiz. Sabahtan akşama kadar beslenmemizde özenli davranmalıyız.Öncelikle sabah erken kalkmak vücudu zinde hissettirir. Sabah kalkar kalkmaz yarım saat içerisinde yapılan kahvaltı çok önemlidir. Güne başlarken oda sıcaklığındaki bir bardak su içmek yine vücudu zinde tutar. Kahvaltı ile güne başladıktan sonra akşama kadar aç kalmayı önermiyoruz. Öğün atlamamak sağlıklı kiloda olmanın temel prensiplerindendir. Öğlen ve akşam yemeği arasında ufak ara öğünler şeklinde atıştırmalıklar yapılabilir” diye bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:50
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