Diyetisyen Seda Sağbaş: “Karantina sürecinde online diyete ilgi büyük”

Pandemi sürecinin getirdiği sosyal izolasyon ile birçok insanın hayat tarzını değiştirmek zorunda kaldığını, bu süreçte insanların zamanının çoğunu evde geçirmesiyle birlikte yemek yeme alışkanlıklarında da değişiklikler olduğunu bildiren Diyetisyen Seda Sağbaş, “Stres, can sıkıntısı gibi etkenler insanları yemek yemeye itiyor. İnsanları yemek yemeye iten en önemli faktör ise bağışıklığımızın bu şekilde güçleneceği düşüncesidir. Ancak gereğinden fazla yemek yemek ve hazır yemek tüketmek hem kilo sorunlarını hem de bağışıklığın zayıflamasını beraberinde getiriyor” dedi.

Kişilerin gerçekten bağışıklığını güçlendirmek ve bu süreçten sağlıklı bir şekilde çıkmak istiyorlarsa sağlıklı beslenmesinin şart olduğunu bildiren Sağbaş, bu noktada profesyonel destek almanın en doğru yol olduğunu ifade etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında danışanlarına online diyet hizmet verdiğini bildiren Diyetisyen Seda Sağbaş, “Bu süreçte hem kilo vermelerine yardımcı oluyoruz hem de sağlıklı beslenme ile bağışıklıklarının güçlenmesini sağlıyoruz. Online diyet ile ayda ortalama 6-7 kilo veren danışanlarımız oldu. Kişiye özel olarak hazırladığımız sağlıklı beslenme programlarıyla evde kaldığımız bu dönemde etkin bir şekilde istediğimiz kiloya ulaşmamız mümkün. Danışanlarımla hazırlamış olduğum diyet listelerine düzenli olarak uyduklarını bu süreçte devamlı iletişim halinde kalarak olumlu sonuçları ortaya çıktı” dedi.

Danışanlarına diyet listelerini hazırlarken özellikle sevdiği, sevmediği veya alerjisi olduğu besinleri dikkate aldığını belirten Diyetisyen Sağbaş, düzenli ve sağlıklı beslenme ile hem düzenli bir şekilde kilo verdirdiğini hem de bağışıklıklarını güçlendirdiğini belirterek, “Online diyet sürecinden bütün danışanlarım bu durumdan memnun olduklarını belittiler. Yurt içiyle birlikte yurtdışından da çok fazla danışanım var. Özellikle Almanya’dan yüksek talep geliyor. Evde kalarak zayıflayan bu kişiler sosyal izolasyon sürecinde diyet listelerine uyarak kısa sürede kilo verebiliyorlar. Bu sürecin en zor yanı dışarı çıkamamak. Evde kısıtlı imkanlarla bir şeyler yapmak gerekiyor. Kendilerine küçük egzersiz programları ile birlikte online diyete başlatıyoruz. Bu kişileri yiyerek kilo verebilme düşüncesi bile heyecanlandırıyor. Aç kalmadan sağlıklı beslenerek bir ayda yaklaşık yedi kilo veren danışanlarım var" dedi.