Diyetisyen Korkmaz’dan Ramazan Bayramı reçetesi

Oğuzhan Gültekin Ankara

Diyetisyen Beyza Korkmaz, Ramazan Bayramını sağlık problemleri ile karşılaşmadan geçirmek için önerilerini Yeni Akit’e anlattı.

Ramazan’dan sonra sofralarda birçok çeşitlenme olduğunu belirten Diyetisyen Beyza Korkmaz, “Bayramlarınızı geleneksel lezzetlerimizden uzak yaşayın demek çok da doğru değil. Fakat her şeyde ölçülü ve dikkatli olmanın çok büyük faydası var. Bayram deyince akla ilk gelen davetlerdeki baklavalar, sarmalar, börekler geliyor. Peki nasıl dengeleyceğiz? 'Bugün 2-3 dilim baklava, 5-6 adet sarma bana yeterli gelecek' diyerek kendinize evden çıkmadan sınır koyun. Tabakta 3 baklava var ise gittiğiniz 3 yerde birer tanesini tüketin. Tercih hakkınız varsa şerbetli tatlı yerine sütlü tatlı tüketmeniz ramazan boyu yavaşlayan metabolizmanıza da iyi gelecektir. Ancak her ikramı ‘Ayıp olur, ev sahibi kırılır’ düşüncesiyle kabul etmek birçok sağlık sorununu beraberinde getirebilir. Ayrıca günlük 2-2.5 litre su içmeye özen gösterilmelidir” dedi.