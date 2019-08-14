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Diyetisyen Esra Kula:

Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Esra Kula, Kurban Bayramı’nda vatandaşlara sağlıklı yiyecek tüketmeleri hususunda bilgiler verdi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:57
Diyetisyen Esra Kula:

Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Esra Kula, Kurban Bayramı’nda vatandaşlara sağlıklı yiyecek tüketmeleri hususunda bilgiler verdi.


Etin en az 24 saat dondurucuda dinlendirilmesi gerektiğini söyleyen Esra Kula, yağlı et ve beraberinde yüksek porsiyonlarda tatlı tüketilmesinin kalp-damar rahatsızlıklarından, tansiyona kadar birçok hastalığın görülmesine sebep olacağını belirtti.


Bayramda basit şeker ve karbonhidrat tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Esra Kula, “Yaklaşan Kurban Bayramı ile alakalı hem sağlıklı beslenme hem de etin saklama koşuları hakkında vatandaşlarımızla bazı bilgileri paylaşmak istedik. Bayramda özellikle etler kesildikten sonra, derin dondurucuya kaldırmadan önce en az 24 saat önce mutlaka dinlendirmemizde fayda vardır. Etin dinlenerek saklanmış hali tekrar çözüldüğünde, çok daha lezzetli ve rahat pişecektir. Hem de etin ölüm sertliği dediğimiz sertliği atmasını sağladığımız için, dinlendirilmiş et sağlık açısından da çok daha iyi olacaktır. Kurban Bayramında özelikle dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de, çok fazla yağlı et tüketmemektir. Aşırı yağlı et tüketimi, kalp-damar rahatsızlıkları ve buna bağlı olarak yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden etleri yağsız pişirme usulleri ile hazırlayarak, yanında mutlaka sebzesi ile veya salatası ile beraber tüketilmesi etten alacağımız protein, vitamin ve minerallerden çok daha iyi faydalanmamızı sağlar. Bir diğer nokta da, et tüketimi ile beraber yüksek miktarda basit karbonhidrat tüketimi de yine birçok hastalığa zemin hazırlar. Özellikle aşırı tatlıların yüksek porsiyonlarda tüketilmesi ve çok fazla şekerleme bağırsak sistemini bozabileceği gibi, hem de uzun vadede şeker hastalığına, yine buna bağlı tansiyon gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Bu yüzden bayramda çok fazla basit şeker ve karbonhidrat tüketimine dikkat etmeliyiz” ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:57
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