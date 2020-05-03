Diyetisyen Elanur Akay: “Ramazan’da mutlaka omega-3 tüketin”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, Ramazan ayında omega-3 tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarına dikkat çeken Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, “Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az iki öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerekmektedir. Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Beslenmenin nasıl olması gerektiğini anlatan Akay, “Sahurda ya da iftardan 2 saat sonra ara öğünlerde omega-3 kaynaklı badem, fındık ve ceviz tüketilmelidir. Oruç tutarken bağışıklığı güçlü tutmak için mutlaka iftarla sahur arası 1,5-2 litre su içilmelidir. Çünkü su vücudun savunma kalkanıdır. Bağışıklığı destekleyecek diğer bir besin baharatlardır; özellikle sumak, zencefil, kırmızı-karabiber miktarı abartılmadan tüketilmelidir. Sahurda mutlaka peynir, yumurta, süt gibi tok tutacak besinlerden destek alıp, diğer gün bize enerji sağlamasına destek vermeliyiz. Ve bunların yanına yeşil sebzeler (marul, maydanoz, dereotu), mutlaka bir taze meyve (portakal, elma, çilek, muz) eklenmeli ve tam buğday, çavdar ya da yulaf ekmeği gibi uzun süre tok tutan lif içeriği yüksek ekmekler unutulmamalıdır. Ramazan’da sahurda ya da iftardan 2 saat sonra ara öğünlerde omega-3 kaynaklı badem, fındık ve ceviz tüketilmelidir” dedi.