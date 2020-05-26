Diyet yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi yeşil fasulyenin faydaları

Fasulye, baklagiller familyasının Phaseolus cinsinden ve bir yılda yetişen otsu bir bitki türüdür. Boğumlu gövdesinde tüylü ve yeşil renkli yaprakları bulunur. Yaprakların koltuğundan salkımlar halinde çıkan kelebeksi çiçekler beyaz, pembe ya da mor renklidir. Dik çalı biçiminde ve sarılıcı özellikte başlıca iki formu vardır. Yassı, yuvarlak, düz ya da kıvrık olabilen meyvelerinin uzunluğu 5–15 cm arasında değişir ve genellikle yeşil renktedir.

Soğuğa duyarlı bir bitki olan fasulye, hemen hemen her tür toprakta yetişebilmektedir. Dünyanın pek çok yerinde yaygın olarak fasulye tarımı yapılmaktadır. Yaklaşık 80 çeşidi vardır. Bütün baklagiller içinde en çok tüketilen sebzelerden biri olan fasulye, tohumdan yetiştirilir.

İşte yeşil fasulyenin sağlığa faydaları...

- Flavonoid ve karotenoid açısından zengin olan yeşil fasulye, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu özelliği ile birlikte birçok hastalığa karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.

- Yeşil fasulye, vücuttaki kolesterol ve şeker seviyesini önemli ölçüde düzenlemektedir.

- Yeşil fasulye, çok az kalori içermektedir. Doymuş yağ içermez. Yüksek oranda lif içeren fasulye, kilo vermeye yardımcıdır. Bu özelliği ile birlikte diyet yapmak isteyenler için vazgeçilmez bir besindir.

- İçerdiği yüksek lif sayesinde kabızlık, hemoroid, ülser ve reflü gibi sindirim sistemi sorunlarının giderilmesinde yardımcıdır.

- Yeşil fasulye, kalp ve damar hastalıklarına karşı birebir gelmektedir. Yeşil fasulyenin içeriğinde yüksek miktarda flavonoid ile birlikte kalp krizi riskini azaltır.

- Yüksek miktarda K ve A vitamini içeren yeşil fasulye, bu özelliği ile birlikte kemik sağlığı açısından önemli bir besindir.

- Yapılan birçok araştırma, yeşil fasulyenin göz hastalıklarına karşı birebir faydalı olduğunu göstermiştir.