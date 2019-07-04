Diyet programı uygulayan çocuk nasıl motive edilir?

Çağımızın hastalığı ne yazık ki obezite... Yaşam şekilleri, beslenme alışkanlıkları küçük çocukların bile bu sorunla karşı karşıya kalmalarına yol açıyor. Çoğunlukla hazır yemek ve paket ürün tüketen çocuklarda obezite sorunu çok daha sık görülüyor. Çocukların obezite ile mücadele etmesi ise yetişkinlerden çok daha zor. Neden mi? Çünkü onlar kendi sağlıkları için en iyisinin hangisi olduğunun farkına varacak kadar olgun değiller.

Aslında hiç tanışmamalılar

Çocuklarımızın sağlığını düşünüyorsak onları kesinlikle hazır yemek ve atıştırmalıklarla tanıştırmamalıyız. Onlara anne atıştırmalığı ve yapımı içecekler ikram etmeliyiz. Elbette çocuklar özellikle okul çağlarında bu tip gıdalarla tanışacak ancak o yaşa kadar yeme-içme bilinci kazandırılan çocuk zararlı gıdalardan yaşıtlarına oranla daha çok uzak kalmayı tercih edecektir.

Çocuklar diyet programlarına uyabilir mi?

Bir çocuğun diyet programına harfiyen uyması son derece zordur. Bir de çocuğun iştahı yerindeyse, onu yemeklerden uzak tutmanız son derece güç olacaktır. Bu nedenle çocuk sağlıklı beslenme programını benimseyene kadar anne ve babaları zor günlerin beklemesi çok normal. Ancak ebeveynler ısrarcı olursa yeni beslenme planına çocuk birkaç gün içinde ayak uydurmaya başlayacaktır. Ancak çocuğun kararlı olması tamamen ailesinin tutumuyla ilgilidir. Anne ve babalar kurallarını esnetirse; çocuk için diyet rafa kalkar.

Aileler, çocuklarının beslenme alışkanlığını revize edebilmek için nasıl davranmalı?

Ebeveynler aldıkları kararlarda kesinlikle kararlı olmalı. Anne ve baba asla kurallarını gevşetmemeli.

Ebeveyn olarak en önemli sorumluluğunuz evladınıza karşı iyi bir rol model olmaktır. Çocuğunuz diyet uygularken sizin de ona örnek olmanız önemli. Çocuğunuz tamamen sağlıklı şeylerle beslenirken siz onun gözünün içine baka baka paket ürün ve içecek tüketmemelisiniz.

Özellikle anneler evlatlarının yediği içtiği her şeyi eğlenceli hale getirebilirler. Hazırlayacağınız sağlıklı atıştırmalıklar, evlatlarınızın canlarının abur cubur çekmesinin önüne geçecektir.

Başarılı bir diyet programı için evlatlarınızın hayatını da düzene sokmanız önemli. Çocuklarınız televizyon, bilgisayar ya da tablete daha az vakit ayırmalı. Ekran başında uzun süre kalmak onların iştahlarını artıracaktır. Yavrunuz can sıkıntısından sürekli bir şeyler yemeye ihtiyaç duyacaktır.

Diyet hiçbir zaman başlı başına yeterli olmaz. Çocuklarınızı spor yapmaları konusunda mutlaka teşvik etmelisiniz. Gerekirse siz de onlarla birlikte spor yapmalısınız.