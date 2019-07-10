Diyet dondurma tarifi | Şekersiz dondurma nasıl yapılır?

Yaz aylarında en çok tüketilenlerin başında dondurma geliyor. Özellikle soğuk olmasıyla yaz sıcağının hararetini giderir. Peki kilo problemi olanlar için az kalorili diyet dondurma yapmak mümkün mü? İşte şekersiz diyet dondurma tarifi...

Malzemeler

(2 porsiyon dondurma hazırlamak için)

2 adet muz

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi (veya fındık ezmesi)

2 yemek kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı (isteğe bağlı)

Yapılışı

Muzlar dilimlenerek bir gece önceden buzluğa atılır.

Blender kabına muz, ve yapmak istenilen dondurma çeşidinin malzemeleri atılır. (İstediğiniz dondurma aromasının malzemelerini yukarıda bulabilirsiniz.)

Tamamı blenderdan geçirilir, gerekirse bir tatlı kaşığı kadar süt eklenebilir. Diyet dondurmanız hazır.

Şekersiz dondurmanın besin değeri

Enerji, kcal : 185

Protein, g : 4.5

Karbonhidrat, g : 32

Yağ, g : 7