Diyarbekirspor’da transfer çalışmaları TFF 3.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da teknik direktör sorunu nihayet çözüm buldu. Daha önce teknik direktör Özcan Gökçeoğlu ile anlaşma sağlandığı ileri sürülen Diyarbekirspor, önceki gün Kırşehir Belediyespor’un deneyimli çalıştırıcısı Selahaddin Dinçel ile sözleşme imzaladı.

44 yaşındaki teknik adamla önceki gün yapılan sözleşme ile Diyarbekirspor’da uzun süren teknik direktör sorunu da çözülmüş oldu. Diyarbekirspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı’nın İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen görüşmenin ardından Dinçel, 1 yılık sözleşme imzaladı. Dinçel’in imzasının ardından Diyarbekirspor ilk dış transferini de gerçekleştirdi. Teknik direktör Selahaddin Dinçel’in isteğiyle geçen sezon Kırşehir Belediyespor’da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Uğur Ayhan‘la anlaşma sağlandı. 27 yaşındaki deneyimli futbolcu geçen sezon Kırşehir Belediyespor forması altında 6 golle imza attı. Türkiye liglerinde toplam 43 gollü bulunan Uğur Ayhan’ın Diyarbekirpor’la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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