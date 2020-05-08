Diyarbekirspor’da hazırlıklar başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 15 Martta yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ara verdiği futbol liglerinin haziran ayının ikinci haftasında kaldığı yerden devam ettirme kararı kulüpleri harekete geçirdi. Gözlerin çevrildiği bölge kulüpleri hazırlıklara başladı.

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor’da TFF’nin verdiği kararın hemen ardında futbolcular ve teknik heyet kente gelmeye başladı. Daha önce dezenfekte edilen tesislerde tüm önlemler alınmış durumda. Futbolcular ve teknik heyet, sosyal mesafe ve dezenfekte kurallarına uyarak idman yapacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Amed Sportif Faaliyetler’de ise belirlenen bir takvim olmaması dikkat çekiyor. Hesaplarını küme düşmenin kaldırılması ihtimali üzerine yapan kulübün, TFF’nin devam kararından sonra yeni bir planlama yapacağı kaydedildi. Önümüzdeki günlerde teknik heyet ve futbolcuların kente geleceği, tesislerin dezenfekte edilerek çalışmalara başlanacağı kaydedildi. Amed Sportif Faaliyetler’in beklediği bir diğer gelişme ise TFF’nin yeni sağlık koşullarını ilan etmesi. Kulüplerin yerine getirmesi gereken koşullar ilan edildikten buna göre tedbirler alınacağı kaydedildi. TFF’nin geçtiğimiz günlerde ilan ettiği ilk sağlık protokolü tepkilere neden olmuştu.