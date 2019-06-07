Diyarbakırlı taraftarları üzen tablo

Diyarbakır takımlarının yerlerinde sayması, taraftarları üzmeye devam ediyor. Yeni kurulan ya da üst liglerden düşen birçok takımın tekrar başarılı olup, hedefledikleri yerlere gelmeleri devam ediyor. Ancak Amed Sportif Faaliyetler ve Diyarbekirspor’un yıllarca yer aldıkları liglerde aynı durumda olmaları, kentin sporseverlerini derinden üzüyor.

Diyarbakırspor’un amatör liglere düşmesinden sonra kenti profesyonel liglerde temsil eden Amed Sportif Faaliyetler ve Diyarbekirspor yerlerinde saymaya, bu takımlarla aynı liglerde yer alan takımlar ise üst liglere yükselmeye devam ediyor. 8 yıl önce BAL’dan 3. Lig’e yükselen Fatih Karagümrük, 2012-2013 sezonunda Amedsporla birlikte 3. Lig’de aynı gruptaydı. Amedspor o sezon şampiyon olarak 2. Lig’e yükselirken, Fatih Karagümrük ise bir sezon sonra yani 2013-2014 sezonunda 2. Lig’e çıktı. Aynı Fatih Karagümrük bu sezon Play-Off’tan şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükseldi. Son 6 sezonda Amed Sportif Faaliyetler ve Diyarbekirsporla birlikte aynı ligde yer alan takımların önemli bir bölümü şimdi ya Süper Lig’de ya da TFF 1. Lig’de yollarına devam ediyor.