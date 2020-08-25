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Aktüel Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilogram esrar ele geçirildi.
Aktüel

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilogram esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 14:01:15 -
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilogram esrar ele geçirildi.
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