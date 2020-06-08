  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:54:46 -
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi karantinaya alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçe merkezi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İstanbul'dan askere gitmek için ailesini ziyarete Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine gelen bir gençte koronavirüs tespit edilmesi üzerine filyasyon ekipleri, söz konusu kişi ile temasta bulunanlara da test uyguladı.

Bazı test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe merkezini tedbir amaçlı karantinaya aldı.

Karantina süresince vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı belirtildi.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı