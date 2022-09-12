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Siyaset Diyarbakır'ı Kürdistan'a katan CHP'li hakkında harekete geçildi!
Siyaset

Diyarbakır'ı Kürdistan'a katan CHP'li hakkında harekete geçildi!

"Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" diyerek terör örgütü PKK ağzıyla konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 18:53:00 -
Diyarbakır'ı Kürdistan'a katan CHP'li hakkında harekete geçildi!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" ifadeleri hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Öte yandan Twitter kullanıcıları CHP'li Bilek'in sözlerine çok sert tepki gösteriyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda sarf ettiği "İktidarımızda HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı Millet İttifakı ortağı İYİ Parti ile gerilim yaratırken, bu kez de CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek katıldığı bir etkinlikte verdiği röportajda gündem yaratacak ifadeler kullandı.

CHP'li Bilek PKK ağzıyla konuştu

Bilek, katıldığı bir etkinlikte verdiği röportajda "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" ifadesini kullandı. Bilek'in yaptığı açıklama büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken sosyal medyada çok sayıda tepkiye neden olan sözlerin İYİ Parti cephesinde nasıl karşılık bulacağı ise büyük merak konusu oldu.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Öte yandan CHP Parti Meclisi Üyesi Bilek'in Diyarbakır ile ilgili sözlerine özellikle Twitter üzerinden onlarca kullanıcı yazdıkları oldukça sert yorumlarla tepki gösterdi.

Başsavcılık ifadeleri inceledi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevaf Bilek'in 10 Eylül'de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen CHP'nin Olağanüstü İl Başkanlığı Kongresi'nde bir televizyon kanalına Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeleri inceledi.

Soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon kanalına açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz." ifadelerini kullanan Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

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