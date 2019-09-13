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Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısında 2 gözaltı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:30
Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısında 2 gözaltı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili, HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.

  • Diyarbakır'da sivilleri taşıyan araca terör saldırısı: 7 şehit, 10 yaralı

Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor.

Belediyeye ait aracın saldırının gerçekleştiği yerde görüldüğü iddiası

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.

İki şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

Saldırının ardından PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:30
  1. Diyarbakır
  2. DİYARBAKIR
  3. Kulp
  4. terör saldırısı
  5. Anadolu Ajansı

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