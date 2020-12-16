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Gündem Diyarbakır'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Gündem

Diyarbakır'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 01:07:00 -
Diyarbakır'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi Elazığ Caddesinde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaya karışanların yakalanması için bölgede çalışma başlatırken cadde üzerindeki ev ve araçlarda arama yaptı.

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