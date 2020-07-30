  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır'daki örtü yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-30 16:15:02 -
Diyarbakır'daki örtü yangını söndürüldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dağlık alanda çıkan ve yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan örtü yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Yolçatı Mahallesi'nin Alikuşa mezrasında, dün öğle saatlerinde dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Lice Belediyesi ekiplerince çok sayıda araçla müdahale edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından alevlerin etkili olduğu alanlarda ekipler 2 araçla soğutma çalışmasını sürdürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı