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Aktüel

Diyarbakır’daki eski orduevi binasına yıkım kararı

Diyarbakır’da bulunan eski orduevi binasının, Dağkapı Yeni Meydan Projesi kapsamında yıkılacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:58:39 -
Diyarbakır’daki eski orduevi binasına yıkım kararı

Diyarbakır’da bulunan eski orduevi binasının, Dağkapı Yeni Meydan Projesi kapsamında yıkılacağı açıklandı.


Yaklaşık 50 yıl önce otel olarak yapılan ve daha sonra orduevi olarak kullanılan 13 katlı bina, 2015 yılında boşaltıldı. Mülkiyeti TOKİ’ye devredilen binanın yıkılacağını Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, resmi twitter sayfasından paylaştı. Vali Güzeloğlu, “Dağkapı Yeni Meydan Projemiz kapsamında eski orduevi binasının yıkım kararı bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan geldi. Dağkapı’yı şehrimize yakışan bir meydan yapacağız inşallah” dedi.

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