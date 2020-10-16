  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır'daki cinayet ve yaralama olayının zanlısı Bursa'da yakalandı
Aktüel

Diyarbakır'daki cinayet ve yaralama olayının zanlısı Bursa'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 21:12:41 -
Diyarbakır'daki cinayet ve yaralama olayının zanlısı Bursa'da yakalandı

BURSA (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 1 kişiyi öldürdüğü, 7 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla aranan şüpheli Bursa'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan Ö.E'nin (40) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki ikametine geleceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ö.E'yi Orhangazi ilçesi Karsak Mahallesi'nde yakaladı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E. cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da 6 gün önce çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmış, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin o hamlesi Yunan'ı zıplattı! Resmen kudurdular
Gündem

Türkiye'nin o hamlesi Yunan'ı zıplattı! Resmen kudurdular

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini beraberindeki donanmayla birlikte Doğu Akdeniz'e göndermesi Yunanistan'ı salladı. Olayı "pro..
Suudi Arabistan'a sert tepki: Siyonistlere açtığınız kapıları Türkiye'ye mi kapatıyorsunuz?
Siyaset

Suudi Arabistan'a sert tepki: Siyonistlere açtığınız kapıları Türkiye'ye mi kapatıyorsunuz?

Lübnanlı Şii alim Şeyh Subhi Tufeyli, Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik kısıtlama adımlarına tepki göstererek, "Mekke siyonistlerin..
Türkiye için dikkat çeken açıklama: Asıl şimdi...
Gündem

Türkiye için dikkat çeken açıklama: Asıl şimdi...

Batı-Çin ilişkilerinin sertleşmesi sebebi ile Brüksel'in Ankara'ya yönelik olumlu yaklaşımının artacağını belirten Dr. Eray Güçlüer, “AB tam..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay