Diyarbakır'daki cinayet ve yaralama olayının zanlısı Bursa'da yakalandı
BURSA (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 1 kişiyi öldürdüğü, 7 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla aranan şüpheli Bursa'da yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan Ö.E'nin (40) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki ikametine geleceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ö.E'yi Orhangazi ilçesi Karsak Mahallesi'nde yakaladı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E. cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'da 6 gün önce çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmış, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.