  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'li banka devi altın için yeni tahminini açıkladı

Saadet Partisi'nde genel merkezin belirlediği aday açıklandı!

Rus Senatör: Almanya’nın çağrısı saçmalık olarak yorumladı! İşaret etti... Bakın ne diyor?

Rusya, İskender-M ile vurdu: Ölüler ve yaralılar var

Netanyahu’nun silah şikayeti ile kargo uçağı Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı'na indi!

Rusya duyurdu: ABD füzesiyle vurdu! Savaşta tansiyon yükseliyor!

Endonezya, Türkiye’den İnsansız hava araçlar istiyor: AKINCI TİHA ve ANKA SİHA almak istiyor

Partinin oylarını eriten Karamolaoğlu gidiyor! İşte Saadet'te adaylığını açıklayan ilk isim

Honda’dan dev indirim rüzgarı! Listede: Peşin alımda bu fırsat kaçmaz!

Bedelli askerlik ücretine zam! MSB'den açıklama geldi
Gündem Diyarbakır'daki Burger King ve Starbucks eyleminde gözaltına alınanlar hakkında karar!
Gündem

Diyarbakır'daki Burger King ve Starbucks eyleminde gözaltına alınanlar hakkında karar!

Yeniakit Publisher
2024-06-24 23:59:00 - 2024-06-25 00:18:19

Diyarbakır'da Starbucks ve Burger King şubelerinde İsrail karşıtı protesto düzenleyen 16 eylemci serbest bırakıldı.

Katil siyonist ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği katliamlarda can kaybı sayısı 37 bin 598'e yükseldi.

Gazze'de taş taş üstünde bırakmayarak ev, okul, hastane, sağlık kuruluşları gibi tüm noktalara bomba yağdıran İsrail, bombalardan kaçarak Refah'ta çadır kente sığınan çok sayıda kadın ve çocuğun da aralarında bulunduğu sivilleri yakarak katletti.

Starbucks ve Burger King protesto ediliyor!

Kati İsrail'in malları ile siyoniste destek veren markalar Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede boykot ediliyor.

Aktivistlerin kararlı eylemleriyle Starbucks ve Burger King'in de aralarında olduğu markalar, bazı ülkelerde kepenkleri indirirken aynı eylemler Türkiye'nin belli şehirlerinde de yürütülüyor.

Son olarak Diyarbakır'da bir grup duyarlı Müslüman genç, Starbucks ve Burger King dükkanlarına ellerinde 'Katil siyonizm', 'Kahrolsun ABD' yazılı levhalarla girerek İsrail destekçisi markaları protesto etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saldırı olmadan boykot edildi

İş yerlerinde bulunan müşterilere herhangi bir saldırı olmadan sadece sloganlar atarak Filistin'e destek gösterisinde bulunan gençler tekbir getirip vatandaşları boykota çağırdı.

Kimseye zarar verilmeden yapılan eylem, taşkınlık olmadan son buldu.

Eylemciler gözaltına alındı!

Diyarbakır'daki duyarlı gençler, eylemlerinin ardından bugün gözaltına alındı.

16 genç, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gençlerden 15’i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkeme bir eylemci için ise adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

İsrail karşıtı protesto bir anda karıştı! Burger King şubesi önünde arbede
İsrail karşıtı protesto bir anda karıştı! Burger King şubesi önünde arbede

Gündem

İsrail karşıtı protesto bir anda karıştı! Burger King şubesi önünde arbede

Gazze'de soykırımın bilançosu artıyor!
Gazze'de soykırımın bilançosu artıyor!

Gündem

Gazze'de soykırımın bilançosu artıyor!

Diyarbakır'da saldırmadan-yaralamadan Starbucks ve Burger King protestosu!
Diyarbakır'da saldırmadan-yaralamadan Starbucks ve Burger King protestosu!

Gündem

Diyarbakır'da saldırmadan-yaralamadan Starbucks ve Burger King protestosu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23