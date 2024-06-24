Diyarbakır'daki Burger King ve Starbucks eyleminde gözaltına alınanlar hakkında karar!

Katil siyonist ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği katliamlarda can kaybı sayısı 37 bin 598'e yükseldi.

Gazze'de taş taş üstünde bırakmayarak ev, okul, hastane, sağlık kuruluşları gibi tüm noktalara bomba yağdıran İsrail, bombalardan kaçarak Refah'ta çadır kente sığınan çok sayıda kadın ve çocuğun da aralarında bulunduğu sivilleri yakarak katletti.

Starbucks ve Burger King protesto ediliyor!

Kati İsrail'in malları ile siyoniste destek veren markalar Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede boykot ediliyor.

Aktivistlerin kararlı eylemleriyle Starbucks ve Burger King'in de aralarında olduğu markalar, bazı ülkelerde kepenkleri indirirken aynı eylemler Türkiye'nin belli şehirlerinde de yürütülüyor.

Son olarak Diyarbakır'da bir grup duyarlı Müslüman genç, Starbucks ve Burger King dükkanlarına ellerinde 'Katil siyonizm', 'Kahrolsun ABD' yazılı levhalarla girerek İsrail destekçisi markaları protesto etti.

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Saldırı olmadan boykot edildi

İş yerlerinde bulunan müşterilere herhangi bir saldırı olmadan sadece sloganlar atarak Filistin'e destek gösterisinde bulunan gençler tekbir getirip vatandaşları boykota çağırdı.

Kimseye zarar verilmeden yapılan eylem, taşkınlık olmadan son buldu.

Eylemciler gözaltına alındı!

Diyarbakır'daki duyarlı gençler, eylemlerinin ardından bugün gözaltına alındı.

16 genç, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gençlerden 15’i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkeme bir eylemci için ise adli kontrol uygulanmasına hükmetti.