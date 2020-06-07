  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Diyarbakır'daki alkollü toplantıya polis baskını

Diyarbakır'da koronavirüse rağmen düzenlenen alkollü sözde eğlenceye polis baskın yaptı. 24 kişiye toplam 66 bin 160 liralık idari para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:47:00 -
Diyarbakır'daki alkollü toplantıya polis baskını

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, apartmanın bodrum katında alkollü "eğlence" yapan 24 kişi, polis operasyonuyla yakalanırken, toplam 66 bin 160 liralık idari para cezası kesildi.

Olay, gece saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, apartmanın bodrum katından gelen yüksek ses müzik nedeniyle polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bodrum katında, 24 kişinin koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, alkollü eğlence yaptığını belirledi. Çevreyi rahatsız ederek yüksek sesle müzik dinleyen ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye toplam 66 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı