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Diyarbakır’daki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde nikah kıyıldı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, Mithras Tapınağı’nın da bulunduğu Doğu Roma İmparatorluğu’nun sınır karakolu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, ilk defa bir nikaha ev sahipliği yaptı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:43
Diyarbakır’daki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde nikah kıyıldı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, Mithras Tapınağı’nın da bulunduğu Doğu Roma İmparatorluğu’nun sınır karakolu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, ilk defa bir nikaha ev sahipliği yaptı.


Tarihi mekanda evlenen çift, duygularının anlatılmaz olduğunu ve çok heyecanlı olduklarını belirtti. Murat Dalbal ve Nurşin Tuğrul çifti tarihi 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde bir ilke imza atarak nikahlarının burada kıyılmasının ayrı bir heyecan oluşturduğunu söyledi. Nikah memuru tarafından kıyılan nikahın ardından bir açıklama yapan Dalbal ve Tuğrul çifti, "3 bin yıllık mazisi olan bir mekanda ilk defa nikah kıymak bizim için kıymetli bir anı olarak yer edecek. Diyarbakır’ın köklü tarihi içinde bugünkü nikah bizim kişisel tarihimizi de unutulmaz bir gün olarak yer edecektir. Zerzevan Kalesi’nin 50 yıldan fazla sürecek, ileride çocuklarımızın nikahımızın burada kıyıldığını bilecek olması bize farklı hissettiriyor. Diyarbakır için açık hava müzesi diyebileceğimiz bir şehir. Sadece geçenlerin gördüğü bir yer olarak değil, insanların özel olarak gelmesini istediğimiz bir yerdir. Zerzevan Kalesi de bu bağlamda görülmesi gereken bir mekan olduğunuzu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


Nikahı kıyılan damat Murat Dalbal, Fotono21 Fotoğraf Derneğine üye fotoğrafçı olduğunu söyledi. Dalbal, "Dernek olarak Diyarbakır’ı ve tarihi mekanlarını tanıtmayı hedefleyen projelerimiz oluyor. Dernek olarak yirmiyi aşkın fotoğrafçı ile 4 mevsim, gece - gündüz Zerzevan Kalesini kadrajlamayı hedefliyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan kazı sorumlusu Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun’a ve Diyarbakır Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu’na teşekkür ederiz" dedi.


Genç çiftin yakınlarının da katıldığı nikah merasimi oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:43
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