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Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:17
Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan 33 ECM 99 plakalı pikaba, 47 CLL 77 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Arkadan seyreden 34 HE 29 plakalı otomobil de hızını alamaması sonucu 47 CLL 77 plakalı araca yandan çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazada 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:17
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