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Yerel Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu
Yerel

Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu

Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 14:07:00 -
Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu

Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı ve çok sayıda kişinin sanal bahis hesaplarının bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İl merkezinde 80 personelin katılımıyla dün 11 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız silah, 2 şarjör, 19 fişek, 17 cep telefonu, 12 SIM kart, hafıza kartı, 8 hard disk ve olası polis baskınlarında yakalanmamak ve delilleri karartmak amacıyla elektriği kesmeye yarayan 2 kumanda düzeneği ele geçirildi, 5 bin 390 liraya el konuldu.

Operasyon düzenlenen adreslerin 10'unda yasa dışı bahis oynatıldığı ve çok sayıda kişinin sanal bahis hesaplarının bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 14'ü emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Üç şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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