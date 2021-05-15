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Ekonomi Diyarbakır’da ultraviyole ışıkla hava temizleme cihazı üretildi
Ekonomi

Diyarbakır’da ultraviyole ışıkla hava temizleme cihazı üretildi

Diyarbakır’da bir firma, yerli imkânlarla Covid-19’a karşı ultraviyole ışıkla hava temizleme cihazı üretti.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 13:25:00 -
Diyarbakır’da ultraviyole ışıkla hava temizleme cihazı üretildi

Cihaz, içinde bulunan fan, filtre ve UVC ampullerle sürekli sirkülasyon yaparak havayı sterilize ediyor. Üretilen prototip, 2x36 Watt UVC ampul kullanarak saatte 6 bin metreküp havayı temizliyor. UV ışınlarından yararlanarak dakikalar içinde havadaki virüsü filtre ediyor. Ortama yüzde 99.9 temiz hava verilmesini sağlayan; kapalı alanda 16 çeşit bakteri ve virüse karşı etkili olan cihazı üreten firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Emin Bozokalfa, “Yüzde 90 yerli üretim yapıyoruz. Yeni ürünümüz hava sirkülasyonu yaparken bakteri ve mikropları öldürüyor. Ürünümüzün virüsün yayılma hızını büyük oranda engelleyeceğine inanıyoruz” dedi. Salgınla mücadeleye katkı sağlamak için Milli Eğitim Müdürlüğü’yle görüşmeler yaptıklarını bildiren Bozokalfa, Diyarbakır’daki bazı okullarda sistemi ücretsiz uygulayacaklarını söyledi.

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