Diyarbakir'da TOKİ konut yapacak mı? TOKİ satışları

TOKİ konutlarına Türkiye’nin her yerinde yoğun ilgi söz konusu. Uygun fiyat ve bir o kadar ödeme koşuluyla ev sahibi olunan TOKİ konutları için başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar TOKİ’nin nerelerde konut yaptığını merak ediyor. Merak edilen TOKİ konutları arasında Diyarbakır da var. Peki TOKİ Diyarbakır’da konut yapacak mı?

TOKİ’den yapılan açıklamada, “Ülkemizin konut ihtiyacından ötürü, dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için sosyal konut üretimi yapmakta ve bu yönde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.” denildi. TOKİ konutlarının nerede olduğunu öğrenmek için kurumun internet sitesi üzerinden “Satış ve Duyurular” kısmından öğrenilebilmekte.