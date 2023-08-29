  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Diyarbakır’da sürücülere dronlu denetim: 19 bin lira ceza kesildi
Yerel

Diyarbakır’da sürücülere dronlu denetim: 19 bin lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2023-08-29 13:59:00 -
Diyarbakır’da sürücülere dronlu denetim: 19 bin lira ceza kesildi

Diyarbakır’da gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan 10 sürücüye cezai işlem uygulandı. 2 saat içerisinde 10 sürücüye toplamda 19 bin lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği’ne bağlı İHA pilotları tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu çerçevede Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda trafik polisi ekipleri dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetim esnasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermeyen sürücüler dron ile tespit edilerek ceza kesildi.

2 saatte toplam 19 bin TL ceza kesildi

Havadan yapılan denetimlerde, emniyet kemeri takmama, seyir halindeyken cep telefonu kullanma, kasksız motosiklet kullanımı, yayaya yol vermeme ve kırmızı ışıkta geçme konularına ağırlık verildi. Kuralları ihlal eden sürücüler havadan tespit edilirken, 2 saat süren denetimde 10 araca toplamda 19 bin lira para cezası uygulandı.

İstanbul'da Şehir ayılarına karşı abart egzoz ve hız denetimi yapıldı
İstanbul'da Şehir ayılarına karşı abart egzoz ve hız denetimi yapıldı

Yerel

İstanbul'da Şehir ayılarına karşı abart egzoz ve hız denetimi yapıldı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tunceli'de 56 günlük denetim bitti
Tunceli'de 56 günlük denetim bitti

Yerel

Tunceli'de 56 günlük denetim bitti

İşyerlerinin denetimleri devam ediyor
İşyerlerinin denetimleri devam ediyor

Gıda

İşyerlerinin denetimleri devam ediyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23