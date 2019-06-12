Diyarbakır’da Sur çocuk festivali sona erdi

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’da gerçekleştirilen Sur çocuk festivali, Kırklar Dağı’nda düzenlenen uçurtma şenliği ile sona erdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur İlçe Belediyesi’nin ev sahipliğinde Önce Çocuklar Derneği’nin koordinasyonunda ‘Gelin çocukların kahkahalarında buluşalım’ sloganıyla düzenlenen Sur çocuk festivali bini aşkın çocuğun katıldığı uçurtma şenliği ile sona erdi. Kırklar Dağı’nda düzenlenen uçurtma şenliğine Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mızraklı, çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla birlikte uçurtma uçurdu.

5 gün süren ve çocukları birçok etkinlikle buluşturan festival ile ilgili konuşan Başkan Mızraklı, “Uzun bir zamandan sonra Sur’un çocukları bir araya geldiler. Sözlerini söylediler, oyunlarını oynadılar, müzikle güzelleştirdiler ama daha fazlası umutlarını büyüttüler, şarkılarını güçlü bir sesle söylediler. Bugün buraya geldiler. Hepsi, gökyüzünde uçan uçurtmalar kadar özgür, hepsi onlar kadar şen. Böyle bir mutluluğu yaşatan bu festivalin düzenlenmesinde katkısı olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çocuklar daima umudun, iyiliğin sağlığın, güzelliğin olduğu bir ortamda yaşasınlar, barış içinde yaşasınlar ve uçurtmalar özgür olsun. Diyarbakır’ın bir çocuk kenti olması yolunda atılması gereken birçok adımın atılacağını buradan ifade etmek istiyorum. Kentler çocuklarla beraber yarınlarını kurarlar” diye konuştu.