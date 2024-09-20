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Gündem Diyarbakır'da şüpheli ölüm: Öğretmen ölü bulundu
Gündem

Diyarbakır'da şüpheli ölüm: Öğretmen ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2024-09-20 18:27:00 -
Diyarbakır'da şüpheli ölüm: Öğretmen ölü bulundu

Diyarbakır'da lise öğretmeni Özgür Ekinci, yol kenarında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılırken, soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Ağaçhan Mahallesi'nde yol kenarında yerde hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, silahla başından vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLEN KİŞİ ÖĞRETMEN ÇIKTI

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, ölü bulunan kişinin ilçedeki Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde Felsefe öğretmeni olarak görev yapan 44 yaşındaki Özgür Ekinci olduğunu tespit edildi.

Ekinci'nin cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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