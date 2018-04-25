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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı geldi

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçelerine bağlı köy ve mezralarda sokağa yasağı ilan edildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 23:18
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı geldi

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerine bağlı 69 köy ve mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Lice ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmektedir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Yalımlı, Akçabudak, Ulucak, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Baharlar, Üçdamlar, Yaprakköy, Yünlüce köyleri ile Keşkuvari, Çiftlik, Leyhosor, Mahmutlu, Tahtakülek, Ballıca, Mahmudan, Yeniyazı, Hij, Gözeli, Dergan, Alıçlıyayla, Buban, Kaynaktaşı, Dokuzkat, Aliyan, Abdurrahmanağa, Aşağıhodik, Konuklu, Perpank, Yeşilburç, Kilimli, Gelberi, Bilgin, Hegogözer, Koçmarin, Mehmedil, Sağlık, Gönen, Hamzabey, Sıkas, Guçik, Eskiköy, Semezi, Yaka, Karaç, Kayadibi, Baverda ve Kumumirza mezraları ve Kulp ilçesine bağlı olan; Ağıllı, Akdoruk, Ağaçlı, Aşağıelmalı, Çağlayan, Kaynakköy, Karpuzlu köyleri ile Ağıllı, Derecik, Harabe, Güldiken, Dirlik, Kefan, Yukarıelmalı, Deveboynu, Astal, Işıklar, Gümüşsuyu, Soğanlı ve Çotuk mezralarında 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 23.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi. 

ACI HABER GELMİŞTİ

Lice İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan sürdürülen operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları bugün saat 17.30 sıralarında bir grup teröristle karşılaştı. teröristlerin açtığı ateşe, askerler anında karşılık verdi.

1 ASKE ŞEHİT OLURKEN 4 ASKERDE YARALANDI

Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 23:18
  1. Diyarbakır
  2. Diyarbakır Valiliği
  3. Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi

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