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Diyarbakır'da sivilleri taşıyan araca terör saldırısı: 4 şehit, 13 yaralı var

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında, odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 4 kişi şehit oldu, 13 kişi yaralandı.

13 Eylül 2019 Cuma 07:22
Diyarbakır'da sivilleri taşıyan araca terör saldırısı: 4 şehit, 13 yaralı var

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp kırsalında saat 18.00 sıralarında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 4 vatandaş şehit oldu, 13 vatandaş ağır yaralandı. Yaralılar, Kulp ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerince gerekli çalışmalara vakit kaybedilmeksizin başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Menfur saldırıda şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dilendi.

Erdoğan: Faillerin yakalanması için tüm imkanlar seferber edilecek

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, terör saldırısına ilişkin bilgi aldı.

Menfur terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlara da acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısının faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Erdoğan şehit yakınlarını arayarak başsağlığı diledi

Erdoğan, terör saldırısında şehit olan vatandaşların yakınlarıyla telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşlarımızdan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız'ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay'ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, şehit vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dilediği kaydedildi. 

Şentop: Saldırı asla karşılıksız kalmayacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise terör saldırısıyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kulp'ta PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik saldırıda 4 kişinin şehit olduğunu, 13 kişinin yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Şentop, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Sivilleri hedef alan bu kanlı saldırı asla karşılıksız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Eli kanlı PKK alçak yüzünü bir kez daha gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluda Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

"Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, masum vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." 

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 07:22
  1. - Diyarbakır
  2. terör saldırısı
  3. Anadolu Ajansı

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