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Diyarbakır'da sıcak dakikalar!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde balkona çıkan adam pompalı tüfekle rastgele çevreye ateş açtı. İsminin Abdullah Gezer olduğu öğrenilen şahış polisin iknası sonucu teslim oldu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:45
Diyarbakır'da sıcak dakikalar!

Merkez Bağlar ilçesindeki Aydın Arslan Bulvarı'ndaki Seyitoğlu apartmanında 6'ncı katında ikamet eden 60 yaşındaki Abdullah Gezer, nedeni öğrenilemeyen bir sebepten ötürü balkona çıkarak pompalı silahla çevreye rastgele ateş etti.

Olayın yaşanmasıyla bölgeye çok sayıda polis özel harekat ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra, Gezer'in teslim olması için çağrı da bulundu.

'TESLİM OL' ÇAĞRISINA ATEŞLE CEVAP VERDİ

Gezer'in 'Teslim ol' çağrısına, çevreye rastgele ateş ederek cevap vermesi üzerine, polis ekipleri Gezer'in evine operasyon düzenledi.

2 SAAT BOYUNCA TERÖR ESTİRDİ

Eve giren polis ekipleri, Gezer ile yaptıkları konuşmanın ardından onu ikna ederek, teslim olmasını sağladı. Yaklaşık 2 saat balkonda kalarak, çevreye rastgele ateş açan Gezer'in evinde yatalak eşinin de olduğu öğrenildi.

Evinde yoğun güvenlik önlemleri altında çıkarılan Gezer, gözaltına alınarak, ifadesi alınması için emniyete götürüldü.

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 15:45
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