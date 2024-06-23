Diyarbakır'da saldırmadan-yaralamadan Starbucks ve Burger King protestosu!

Katil siyonist ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği katliamlarda can kaybı sayısı 37 bin 598'e yükseldi.

Gazze'de taş taş üstünde bırakmayarak ev, okul, hastane, sağlık kuruluşları gibi tüm noktalara bomba yağdıran İsrail, bombalardan kaçarak Refah'ta çadır kente sığınan çok sayıda kadın ve çocuğun da aralarında bulunduğu sivilleri yakarak katletti.

İsrail'den ABD'nin desteğiyle Gazze'de soykırım

Lahey'de alınan 'ihtiyati tedbir kararı'na, çocukları katleden siyonist ordusunun BM tarafından 'kara liste'ye alınmış olmasına rağmen devletlerin çağrısına kulak tıkayan İsrail, ABD'nin de milyar dolarlık silah desteğiyle dünyanın gözü önünde soykırım yapmayı sürdürüyor.

Uluslararası kamuoyunun bu saldırıları hala durduramaması vicdan sahibi duyarlı insanları harekete geçirdi. İngiltere'de üniversitelerde Filistin'e destek amaçlı öğrenciler tarafından başlatılan çadır kurma protestosu tüm dünyada yayılırken; İsrail ürünleri ve destekleyen markaları boykot eylemleri de sürüyor.

Starbucks ve Burger King protesto ediliyor!

Aktivistlerin kararlı eylemleriyle başta Starbucks ve Burger King olmak üzere birçok İsrail yanlısı marka, bazı ülkelerde kepenkleri indirirken aynı eylemler Türkiye'nin belli şehirlerinde de yürütülüyor.

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Son olarak Diyarbakır'da bir grup duyarlı Müslüman genç, Starbucks ve Burger King dükkanlarına ellerinde 'Katil siyonizm', 'Kahrolsun ABD' yazılı levhalarla girerek İsrail destekçisi markaları protesto etti.

Saldırı olmadan boykot edildi

İş yerlerinde bulunan müşterilere herhangi bir saldırı olmadan sadece sloganlar atarak Filistin'e destek gösterisinde bulunan gençler tekbir getirip vatandaşları boykota çağırdı.

Hiçbir kimseye zarar verilmeden yapılan eylem, herhangi bir taşkınlık olmadan son buldu.