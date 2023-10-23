Diyarbakır'da sabah namazı sonrası Filistinliler için dua edildi
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde işgalci siyonistlerin Filistin'deki saldırılarında hayatını kaybedenler için sabah namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistinli Müslümanlar için dualar edildi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde işgalci siyonistlerin Filistin'deki saldırılarında hayatını kaybedenler için sabah namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistinli Müslümanlar için dualar edildi.
HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından "Sabah Namazında Aksa İçin Dua Vakti" teması kapsamında Filistinlilere destek amacıyla bir dua programı düzenlendi.
Diyarbakırlı vatandaşlar sabah namazında merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Camii'nde bir araya geldi.
Camide saf tutan vatandaşlar sabah namazını kıldı. Namazın ardından siyonist işgalcilerin Gazze'deki saldırıları sonucu şehid düşenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Sabah namazında buluşan Müslümanlar, namazdan sonra cami avlusunda toplanarak Filistinli mücahitlerin zaferi ve işgalcilerin helakı için ellerini semaya kaldırdı.
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Gazze'yi bombardıman altında tutarak bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden bombalarla katleden işgalci siyonistlere dünya genelinde tepkiler sürüyor.
"Aksa Tufanı" operasyonunun 17'nci gününde de Filistinli mücahitlerle işgal rejimi arasındaki çatışmalar sürerken dünyanın dört bir yanında HAMAS'a olan destek çağrıları da devam ediyor. (İLKHA)