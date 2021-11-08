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Yerel Diyarbakır'da ruhsatsız tabanca operasyonu
Yerel

Diyarbakır'da ruhsatsız tabanca operasyonu

Diyarbakır'da 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 12:49:00 -
Diyarbakır'da ruhsatsız tabanca operasyonu

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, istihbari çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca bulundurdukları belirlenen zanlıları adalete teslim etmek amacıyla merkez Kayapınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen operasyon başarıyla tamamlandı.

Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada 5 adet 7.65 mm çapında, 2 adet 9 mm çapında 7 ruhsatsız tabanca ve 7 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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