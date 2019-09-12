Diyarbakır'da orman işçilerine yönelik terör saldırısı TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "Sivilleri hedef alan bu kanlı saldırı asla karşılıksız kalmayacaktır"

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'daki orman işçilerine yönelik terör saldırısına ilişkin, "Sivilleri hedef alan bu kanlı saldırı asla karşılıksız kalmayacaktır." ifadesini kullandı. Şentop, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının, orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen terör saldırısıyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kulp'ta PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik saldırıda 4 kişinin şehit olduğunu, 13 kişinin yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Şentop, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Sivilleri hedef alan bu kanlı saldırı asla karşılıksız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.



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