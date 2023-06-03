Diyarbakır'da operasyon: 3 terörist indirildi!
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "29 Ekim 2023'te, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK taarruz helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen Eren Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kalaşnikof silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza ve korucularımıza tebrikler." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Siyaset
Cüneyt Özdemir'den 'Hizbullah kazandı' skandalı! 'Seçimin galibi Kılıçdaroğlu olsaydı PKK kazandı diyecek miydin?'