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Diyarbakır'da öğrenciler bahçede gördü, hemen öğretmenlerine koştu!

Kayapınar ilçesindeki Mevlana Ortaokulu'nda öğrencilerin gördüğü yaklaşık 1,5 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:41
Diyarbakır'da öğrenciler bahçede gördü, hemen öğretmenlerine koştu!

Merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda bulunan Mevlana Ortaokulu bahçesinde oynayan öğrenciler, bahçede bir yılan gördü.

Öğrencilerin durumu öğretmenlere bildirmesi üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri okula geldi.

 Ekipler, bahçedeki taşları kaldırarak yılanı aradı.

Ekipler, yerini tespit ettikleri yılanı yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yakalayabildi. Öğrencileri korkutan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kırsal alana götürülerek doğaya bırakıldı. 


 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:41
  1. Diyarbakır

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