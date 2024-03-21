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Gündem Diyarbakır'da Nevruz kutlamasında terör propagandası yapan 166 kişi gözaltına alındı
Gündem

Diyarbakır'da Nevruz kutlamasında terör propagandası yapan 166 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-03-21 20:11:00 -

Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan ve polise taş atan gruba emniyet ekipleri müdahale ederken, 166 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan ve polise taş atan gruba emniyet ekipleri müdahale ederken, 166 kişi gözaltına alındı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından Nevruz Park’ta düzenlenen etkinliğe gelen vatandaşlar, aramaları yapıldıktan sonra alana alındı.

Etkinliğe, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar, Tuncer Bakırhan ve Leyla Zana’nın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Alanda bir grup, bölücü terör örgütü lehine slogan atıp görevli polise taş attı. Gruba polis biber gazıyla müdahale ederken, terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 166 kişi gözaltına alındı.


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