Diyarbakır'da mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzeme ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Alatosun Mahallesi kırsalında 4 Kasım'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonda terör örgütü PKK/KCK tarafından başta şehir merkezleri olmak üzere yurt içinde yapılması planlanan saldırılarda kullanılmak üzere yurt dışından kuryeler vasıtasıyla sevk edilen, Suriye'de imal edildiği değerlendirilen 120 milimetre çapında çok namlulu 7 roketatar mühimmatı ve 90 milimetre çok namlulu 2 roketatar mühimmatı, Rus menşeili 3 antitank mühimmatı ve 4 sevk fişeği ile 8 müsademeli tapa, 3 radyo frekanslı zaman ayarlı el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan role sistemi ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.



