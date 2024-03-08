Diyarbakır’da kuzenlerin silahlı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada kuzenlerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Yuvacık köyü yolu üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı amca çocukları arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Kemalettin Aktepe (16) ve A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ilçe ve kentteki hastaneye kaldırdı. Kemalettin Aktepe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, A.A.’nın durumunun hala kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Kemalettin Aktepe’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.