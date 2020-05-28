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Diyarbakır'da koronavirüs testi pozitif çıkan 17 işçi tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 21:54:18 -
Diyarbakır'da koronavirüs testi pozitif çıkan 17 işçi tedavi altına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır''da koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan17 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, filiasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 17 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Testi pozitif çıkan işçiler hastanede tedavi altına aldı, aynı fabrikada çalışan 5 işçi de evlerinde karantinaya alındı.

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