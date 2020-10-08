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Aktüel Diyarbakır'da kırsal mahallelerde bulunan 217 okulda yüz yüze eğitim kararı
Aktüel

Diyarbakır'da kırsal mahallelerde bulunan 217 okulda yüz yüze eğitim kararı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 23:55:50 -
Diyarbakır'da kırsal mahallelerde bulunan 217 okulda yüz yüze eğitim kararı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıha Kurulunca, kırsal mahallelerdeki 217 ortaokulun 5, 6 ve 7. sınıflarında 12 Ekim'de yüz yüze eğitime geçilmesi kararı verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında alınacak tedbirler kapsamında toplandığı belirtilerek, köylerdeki 5, 6 ve 7. sınıflarda İl Hıfzıssıhha Kurulunca eğitime başlayabileceğine ilişkin karar alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlatılması kararı anımsatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlimiz 17 ilçe kaymakamlığımıza bağlı kırsal mahallelerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında (karar ekinde sunulan toplam 217 okulda), başta fiziki mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı olmak üzere koronavirüs salgını kapsamında alınacak tedbirlerle birlikte 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verildi."

Açıklamada ayrıca, "Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi." denildi.


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