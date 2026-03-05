Diyarbakır’da kardeşlik bağı hüzünle bitti: Kalp krizi onları hayattan kopardı! Abisinin vefatından 24 saat sonra can verdi

Diyarbakır’dan gelen haber yürekleri sızlattı. Bir ömrü omuz omuza, sevgiyle geçiren iki çınarın vedası da birbirini bekledi. İşte "kardeş acısı"nın ne demek olduğunu tüm şehre hissettiren o hüzünlü hikaye

Çınar ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Nezir Denktaş ile 83 yaşındaki kardeşi Beşir Denktaş, bir gün arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Yeşil Mahalle’de yaşayan Nezir ve Beşir Denktaş kardeşler, hayatları boyunca birbirlerinden neredeyse hiç ayrılmadı. Yıllarca aynı mahallede, omuz omuza yaşayan kardeşler, çevreleri tarafından da birbirlerine olan bağlılıklarıyla tanınıyordu.

Mahalle sakinleri, iki kardeşin günlük yaşamlarını çoğu zaman birlikte sürdürdüğünü, birbirlerine olan güçlü bağlarıyla örnek olduklarını dile getirdi.

İLK ACI SALI GÜNÜ GELDİ

Edinilen bilgilere göre, 85 yaşındaki Nezir Denktaş geçtiğimiz salı günü aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Denktaş, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nezir Denktaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KARDEŞ ACISINA DAYANAMADI

Ağabeyinin ölüm haberi, 83 yaşındaki Beşir Denktaş’ı derinden sarstı. Yakınlarının aktardığına göre, kardeşinin vefatının ardından büyük üzüntü yaşayan Beşir Denktaş da bir gün sonra kalp krizi geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Beşir Denktaş da yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

MAHALLEDE BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Ömürlerini birlikte geçiren Denktaş kardeşlerin peş peşe gelen vefatları Yeşil Mahalle’de büyük bir hüzne neden oldu.

Mahalle sakinleri, iki kardeşin birbirlerine olan bağlılığının ölümle dahi ayrılmadığını ifade ederek, yaşanan olayın herkesi derinden etkilediğini söyledi.

Yakınlarının aktardığına göre, Denktaş kardeşlerin cenazeleri mahallede düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

{relation id:1982060 slug:'agri-kesici-ilaclar-hic-masum-degil-kalp-krizi-ve-kanser-riskini-artiriyor'}