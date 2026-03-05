Rus fikir adamı: 'İran baskıya dayanabilirse birkaç gün içinde...'

Rusya’yı perde arkasından yöneten fikir adamı Alexander Dugin, İran ile yapılacak olası savaşın sonucunun birkaç gün içinde netleşebileceğini söyledi. Dugin, İran mevcut baskıyı sürdürebilirse zafer kazanacağını ve en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereye gitmeyeceğini savundu.

Rus siyaset bilimci ve filozof Alexander Dugin, İran ile ABD-İsrail hattında tırmanan savaşla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dugin, çatışmanın sonucunun önümüzdeki birkaç gün içinde netleşebileceğini söyledi.

Dugin'a göre savaşın gidişatını belirleyecek en kritik faktör, İran'ın mevcut askeri baskıyı sürdürüp sürdüremeyeceği olacak. Rus düşünür, İran'ın bu baskıyı koruması halinde savaşın galibi olabileceğini savundu.

"MÜZAKERE KARARI STRATEJİK"

İran'ın ABD ile müzakere etmeme kararının da stratejik bir unsur olduğunu dile getiren Dugin, Tahran yönetiminin Washington ile masaya oturmadan askeri karşılık vermeyi sürdürmesi gerektiğini söyledi.

"İRAN ZAYIFLARSA RUSYA DA ETKİLENİR"

Dugin daha önce yaptığı açıklamalarda da Orta Doğu'daki çatışmaların küresel bir krize dönüşebileceği uyarısında bulunmuş, İran'ın zayıflaması halinde bunun Rusya dahil bölgedeki diğer aktörleri de etkileyebileceğini ifade etmişti.

KÜRESEL DENGELER TEHLİKEDE

ABD ile İran arasında son dönemde artan askeri gerilim, Orta Doğu'da geniş çaplı bir çatışma ihtimalini gündeme getirirken, uzmanlar bölgedeki gelişmelerin küresel dengeleri de doğrudan etkileyebileceği görüşünde birleşiyor.